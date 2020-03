DWS Chart der Woche: Der Kurssturz aus anderer Perspektive

Nur ein Monat! Es ist nur rund einen Monat her (19. Februar), dass der S&P 500 sein Rekordhoch bei 3393 Punkten erreichte. Es ist nur rund einen Monat her (24. Februar), dass der US-Präsident, per Twitter bekanntgab1 , dass die USA den Virus weitgehend unter Kontrolle hätten und der Aktienmarkt anfinge, gut auszusehen. Die dramatischere Fehleinschätzung Trumps betrifft das Virus. Die USA ließen Wochen der Vorbereitung verstreichen und leiden nun unter einer besonders rapiden Verbreitung des Virus.

Mit der Fehleinschätzung bezüglich des Aktienmarktes liegt der US-Präsident zumindest nicht allein. Von seinem Höchststand hat der S&P 500 in der Spitze 30,25 Prozent abgegeben. Ein hoher Wert, ohne Frage. Und mit großer Wahrscheinlichkeit könnte er sich noch erhöhen. Doch wie steht es um diesen Kurssturz verglichen mit den großen Marktkorrekturen der vergangenen 35 Jahre?