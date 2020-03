Nach jüngsten Entwicklungen | Neue Markt-Upates von PGIM Fixed Income

1) Spreads am breiten Markt für US-Hochzinsanleihen signalisieren potenziell attraktive Einstiegsniveaus

Am 16. März stiegen die Spreads am breiten Markt für US-Hochzinsanleihen erstmals seit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise auf 827 Basispunkte (Bp.) und damit über den Schwellenwert von 800 Bp. Diese extreme Bewegung bietet Anlegern potenziell attraktive Einstiegsniveaus für Anlagen in Hochzinstiteln. Weiterlesen im vollständigen Research-Bericht als PDF-Dokument

2) Markt-Update vom Head of Fixed Income und CIO von PGIM Fixed Income