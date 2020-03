An einem „dreifachen Hexensabbat” an der Frankfurter Börse herrscht auch ohne Corona-Krise schon bisweilen Hektik und hohe Volatilität, heute kommt beides zusammen, was vor allem die Index-Titel der großen Aktienindizes beeinflusst. Dazu hat sich - so auch bei der Allianz Aktie - eine Erholungsstimmung nach dem jüngsten Ausverkauf eingestellt. Die Folge: Aktuell notiert der DAX-Wert mit fast 13 Prozent im Plus bei 137,86 Euro, ...