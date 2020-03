Ascot Resources: Rechnen Sie das doch mal selbst durch!

Ungeachtet der Kapriolen an den Kapitalmärkten treibt Ascot Resources die Arbeiten an einer Machbarkeitsstudie für sein Goldprojekt voran, 2021 will man schließlich die Förderung starten. Ein Analyst sieht erhebliches Potenzial.

Die Welt der Wirtschaft scheint so langsam zum Stillstand zu kommen. Dieses Gefühl könnte Anleger beschleichen, wenn sie quasi im Stundentakt von Fabrikschließungen bei etablierten Konzernen wie Volkswagen, Daimler, General Motors oder Honda hören; oder aber öffentlich über eine Verstaatlichung der Lufthansa debattiert wird. Fakt ist aber auch: Es gibt Unternehmen, die unter dem Radar der großen Schlagzeilen ihre Projekte vorantreiben. So hat Ascot Resources (0,50 CAD | 0,34 Euro; CA04364G1063) angekündigt bis zum Anfang des zweiten Quartals eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für das Premier Mine-Goldprojekt in British Columbia vorzulegen. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, hält man daran fest. Allerdings besteht eine gewisse Abhängigkeit zu externen Beteiligten, wie dem Gutachter oder Banken. Insofern liegt es nicht nur in der Hand des Ascot-Managements, diese Zeitvorgaben zu erfüllen.

Attraktive Bewertung

Allerdings hat man rechtzeitig die finanzielle Basis gestärkt. Noch Ende Februar sammelte man insgesamt 10,3 Mio. kanadische Dollar (CAD) bei institutionellen Investoren ein. Damit soll laut Vorstandschef Derek White die Exploration auf den zwei Liegenschaften im „Golden Triangle“ vorangetrieben werden. Zudem soll auch die Studie und der im Sommer anstehende Genehmigungsprozess für die Aufnahme der Goldproduktion eingeleitet werden. Das Ziel ist es, dass man im zweiten Halbjahr 2021 mit dem Abbau von Gold startet. Wie White jüngst in einem Interview sagte, hat man genug Erz um eine Jahresproduktion von 200.000 Unzen Gold über zehn Jahre zu erreichen. Zudem habe man noch genug Explorationspotenzial. Auf Seeking Alpha stellte ein Analyst eine Rechnung dazu auf und ging von Produktionskosten von „konservativen) 900 Dollar je Unze aus: Demnach würde man bei 200.000 Unzen pro Jahr und einem Goldpreis von 1.500 Dollar auf einen Umsatz von 300 Mio. US-Dollar kommen. Nach Kosten blieben dann immer noch 120 Mio. US-Dollar. Der aktuelle Börsenwert von Ascot Resources beträgt 123 Mio. CAD, also umgerechnet 84 Mio. US-Dollar. Do your own math, wie der Engländer sagt!