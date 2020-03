Wirecard, Royal Dutch, Biontech – Fallen jetzt vermeiden!

Liebe Leser, wir haben zum x-ten Mal eben in unseren Depots in die Ruhe hinein antizyklisch oberhalb der 9.000 Short-Positionen eingebaut. Wichtig – man tut dies an Tagen, an denen alles entspannt ist. Nicht pro-zyklisch. Damit fahren wir seit 3 Wochen bestens, dazu muss man Fallen vermeiden. Wie handle ich jetzt, wann und vor allem was – das erläutert Daniel heute im Video. Auch den Unterschied der Aktien, die das Tief womöglich schon gesehen haben und denen, die es noch vor sich haben. Dazu geht es um Titel wie Wirecard oder Biontech, denn auch das ist Psychologie sehr wichtig. Hinzu kommt – der US-Markt vor dem Wochenende. Die US-Indizes sind Limit-Up gelaufen, wer da reinkommt, muss Sicherungen aufbauen. Besonders auf die Nasdaq. Das und viel mehr heute im Börsenbrief, Ausblick auf kommende Woche und viel viel mehr…Testen für 4 Wochen oder abonnieren könnt Ihr uns direkt hier. Die ersten vier Wochen schreiben wir Euch wieder gut. Mail einfach an info@feingold-research.com . Da gibt es auch nochmal alles zum Trainingstag mit Vorzugskonditionen für alle, die in diesen Zeiten Orientierung und Wissen, Wissen, Wissen suchen und die Substanz für die nächsten 10 Jahre legen wollen von Aktien über ETFs bis Trading