Der Anlagenbauer Manz reagiert auf die Folgen der Corona-Krise. Man werde den Geschäftsbetrieb an den deutschen Standorten in Reutlingen und Tübingen sowie am Standort in Italien für rund drei Wochen ruhen lassen, kündigt das Unternehmen am Freitag an. Vertriebsaktivitäten sollen aus dem Home-Office erfolgen, heißt es von Seiten des süddeutschen Unternehmens. Von der Maßnahme sind rund 550 Personen betroffen.„Die ...