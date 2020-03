Viscom wird die Bilanz für das Jahr 2019 erst am 9. April bekannt geben. Die Verschiebung begründet das Unternehmen aus Hannover mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Der Grund für die Verschiebung liegt in der gebotenen Neuaufstellung des Prognoseberichts für das laufende Geschäftsjahr aufgrund der starken Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft des Viscom-Konzerns”, heißt es am Freitag vonseiten der ...