Für 2019 will Bechtle eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie ausschütten. Der Konsens lag bei 1,22 Euro, die Experten von Independent Research hatten mit 1,15 Euro gerechnet. Umsatz und Vorsteuergewinn sollen 2020 trotz Corona deutlich zulegen. Das hängt jedoch auch davon ab, wie sich die Krise weiterentwickelt. Die gestiegene Bedeutung der IT dürfte Bechtle derzeit helfen.Die Analysten glauben nicht an eine Umsatz- und ...