Eterna hilft in der Corona-Krise

Eterna hat seine Produktion in einem Werk in der Slowakei umgestellt. Dort werden derzeit statt Hemden Mundschutzmasken hergestellt. Seit der vergangenen Woche werden dort Masken produziert. Anfangs lag die Tagesproduktion bei 13.000 Stück. Angestrebt werden täglich 25.000 Stück. Die Masken gehen an den slowakischen Staat. Mit dieser Umstellung kann Eterna zugleich verhindern, seine Mitarbeiter in der Slowakei in Kurzarbeit zu ...