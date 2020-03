In der Corona-Krise haben sich Kryptowährungen bisher nicht als „sicherer Hafen“ erwiesen. Im Gegenteil: Innerhalb eines Monats ging die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung um mehr als 30 Prozent zurück. Doch jetzt starten Kryptowährungen offenbar eine Aufholjagd.

Der Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt, steht am Freitagnachmittag mehr als 14 Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet aktuell 6.625 US-Dollar (Stand: 20.03.2020, 15:15 Uhr). Über die Gründe des jüngsten Kurssprungs gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse.

Die Corona-Krise hatte zuletzt auch vor Kryptowährungen nicht Halt gemacht: Die Markkapitalisierung aller 5.234 Cyberdevisen war innerhalb eines Monats von 278 Milliarden US-Dollar auf rund 190 Milliarden gefallen. Dies entspricht einer Abnahme von mehr als 30 Prozent.

Der Bitcoin-Kurs war am Montag sogar unter die Marke von 4.600 US-Dollar pro Coin gefallen. Zuletzt hatte er im April 2019 so niedrig gestanden. Vor allem institutionelle Anleger hätten in der vergangenen Woche Kryptowährungen abgestoßen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Brancheninsider.

Der Bitcoin ist auch nach dem jüngsten Kurssprung im Vergleich zum Jahresbeginn noch rund acht Prozent im Minus: Am 1. Januar 2020 kostete ein Bitcoin noch mehr als 7.200 US-Dollar (CoinMarketCap.com).

Autor: Ferdinand Hammer

