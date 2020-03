Globaler Marktabsturz: China schneidet noch am besten ab

Welche Strategien bieten sich in der Coronavirus-Krise an? Ein Überblick über aktuelle Positionierungen in europäischen Aktien, US-Aktien und Schwellenländer-Aktien.Europäische Aktien haben harte Wochen hinter sich gebracht. Obwohl sie im Februar stark starteten und ihnen die Coronavirus-Ereignisse zunächst kaum etwas anhaben konnten, führten die Anstiege der Infektionen außerhalb Chinas in den vergangenen Wochen zu einem Ausverkauf.In Italien veranlasste die Epidemie die Regierung dazu, massive Maßnahmen zu ergreifen. Infolgedessen brachen Industrieproduktion und Tourismus ein.Europaweit schnitten die Aktien von Versorgern und Basiskonsumgüterherstellern zuletzt am besten ab. Gefragt blieben auch Titel aus dem Gesundheitssektor. Anleger griffen darüber...