Der DAX fällt und fällt und mit ihm die Laune zahlreicher wallstreet:online (w:o)-User sowie Händler. Doch tummeln sich auch positiv denkende Aktionäre auf den Diskussionsseiten? Wir, die w:o-Redaktion, haben uns dafür ins Forum „ Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ?“ gewagt und haben uns ein Bild über die Stimmung zur Corona-Krise gemacht. In der vergangenen Woche kamen dort allein über zehntausend Kommentare zusammen – The Big Picture.

Schmidileins2713: „Wenn länger als 14 Tage alles stillsteht, gibt es eine Delle, die sich gewaschen hat. Ich rechne mit 5.000 bis 6.000 Punkte im DAX bis Mai – dazu der YEN bei 100 und Franken unter Parität.“

Fidor: „Wer immer da kauft, kauft ohne Verstand. Deutschland wird, wie Österreich seinen Shutdown erleben. Es wird zur Katastrophe kommen. Und es wird schlimm, richtig schlimm. Bleibt zu Hause, trefft euch nicht mit Freunden und Verwandten, bleibt in Deckung. Wenn ihr krank werdet, wird euch niemand helfen können. Egal, was es ist. … Das Ding wird explodieren wie eine Atombombe. Wir werden in den kommenden Tagen zehntausende neue Fälle und tausende Tote an einem Tag erleben. Glaubt es mir endlich. Das Ding ist ein Killer. … Am Ende bleibt in der Asche immer nur Gold und Silber übrig. Das war so und es wird immer so bleiben.“

Barrios: „Morgen früh zu Kaufland, noch ist Platz im Keller – wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. … Meine Kinder, Mediziner, müssen an vorderster Front kämpfen und ich werde die Enkel betreuen. Die Pappnasen, haben uns mit ihrer heiligen Freizügigkeit ins Messer laufen lassen. Ja, es werden sehr viele draufgehen. Ich stehe nun mit beiden Beinen in der Seuche.“carving07 weiß Rat: „Fidor und Barrios, stellt den Schnaps oder was ihr sonst noch als Zäpfchen einführt, weg! Ich habe es heute schon Mal gesagt, ruhig Blut und keine Panik machen! Ich bin enttäuscht von euch Helden! Wartet doch erstmal ab und sch… erstmal aufs Geld. Das Geschrei von tausenden Toten ist doch irre, was soll denn das jetzt? Es ist eine Ausnahmesituation, ja. Ist neu, ja. Kannten wir bis jetzt noch nicht und jetzt kommt's näher, ja. Und weiter? Ich kann nur hoffen, ihr habt keine Kinder, denen wärt ihr ein sehr schlechtes Beispiel zum Durchhalten! Behaltet Ruhe und wartet die Ereignisse ab, findet Lösungen, dann könnt ihr immer noch schreiend wegrennen, mein Gott nochmal.“

greenanke: „Wer sich jetzt grämt, dass die Buchgewinne seiner Aktien, oder dass der Wert seines Goldes im Keller, oder die Wertsteigerung seiner Immobilien schrumpfen, der hat den Schuss nicht gehört! Gibt es momentan etwas Unwichtigeres als imaginäre Wertverluste (oder Wertsteigerungen)?! Jetzt ist die Zeit, sich auf die wahren Werte unseres Daseins zu besinnen. Ich habe den Eindruck, da kommt gerade ein Umdenken in Gang! Sehr erfreulich!“

wuscheler: „DAX vorbörslich über zehn Prozent in der Grütze, mein lieber Scholli, da hat die FED gestern aber massiv Panik in die Märkte gepumpt. Mal sehen, wann sie die Börsen schließen. … Schon vergessen, dass die Zentralbanken schon Monate vor Corona die Märkte mit Abermilliarden-Repos am Leben halten mussten? Das westliche Finanzsystem ist seit Lehman dauerhaft auf der Intensivstation, nun stirbt es wohl. Das Virus ist nicht ansatzweise die Ursache dafür, auch wenn die Systemlinge uns das natürlich gerne glauben lassen wollen, um von ihrem Versagen und ihrer Unfähigkeit abzulenken.“

NoBrainNoPain: „Und du hast offenbar auch einen Sprung in der Schallplatte. Klar ist das höhere Gewalt, aber nicht das einzige, was jetzt zum Tragen kommt. Das Virus ist Auslöser und Ursache zugleich. Daneben gibt es aber noch einen ganzen Strauß weiterer hausgemachter Ursachen, die man jetzt fein unter den Teppich kehren kann. Denn wir haben ja höhere Gewalt. Wie praktisch!“



Ulfred: „Was für ein Crash. Aber schön, dass ich dabei bin, wenn Geschichte geschrieben wird.“

Bernstein789: „Der DAX wird zurück gebombt in die Steinzeit. Keine Frage – die Situation an den Märkten ist nicht einfach, aber in diesem Ausmaß völlig übertrieben. Da sieht man mal wieder was Panik und Angst anrichten, wenn die Herde erst einmal losläuft, gibt es kein Halten mehr. Das werden nicht die letzten Probleme sein, die in den nächsten 15 Jahren auf uns zukommen. Das Corona wird dagegen ein Fliegenschiss sein.“EliasRafael: „Der Masterplan der verborgenen Eliten läuft genau nach Drehbuch ab. Papiergold unter 1500 Dollar – ich bleibe vorsichtig.“

Durran: „Langfristig hilft eigentlich nur noch Alkohol. Viel Alkohol.“

Dieser Aussage kann das w:o-Börsengeflüster nicht beipflichten. Allerdings kann ein guter Tropfen in Maßen in diesen turbulenten Börsentagen den Nerven eventuell eine kurze Zeit lang guttun. Wir verabschieden uns und freuen uns auf die nächste Woche mit Euch. Bleibt gesund,

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

