Hörmann Industries wird die Produktion an mehreren deutschen Standorten unterbrechen. Die Maßnahme gilt vom 23. März bis zum 14. April. Sie kann bis zum 20. April verlängert werden. Betroffen sind die Standorte in Gustavsburg, St. Wendel, Saarbrücken, Ebersbach und Wackersdorf sowie die Services-Standorte Salzgitter und Wolfsburg. Für alle Standorte soll es Kurzarbeit geben. In Banovce (Slowakei) wird die Produktion aufrecht ...