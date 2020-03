FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag deutlich gestiegen. Die jüngsten Maßnahmen der EZB sorgten für eine anhaltende Entspannung in der gesamten Eurozone. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,90 Prozent auf 170,28 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug um 0,12 Prozentpunkte auf minus 0,33 Prozent.

Die Anleiherenditen sind in der Eurozone auf breiter Front gefallen. Besonders sanken sie in südeuropäischen Ländern. Auch in Italien setzte sich die Entspannung fort. Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen fiel um 0,10 Prozentpunkte auf 1,625 Prozent. Am Mittwoch war sie noch auf fast drei Prozent gestiegen.