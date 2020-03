Auch im Bausektor merkt man die Auswirkungen von Corona. Bei HeidelbergCement stehen derzeit drei Werke in der Lombardei (Italien) still. In den USA kommt es zum Stopp erster Bauprojekte. HeidelbergCement reagiert und stoppt erste Investitionen. Die Cash-Erhaltung hat derzeit die höchste Priorität bei der Gesellschaft. Die liquiden Mittel sowie die freien Kreditlinien bei HeidelbergCement belaufen sich derzeit auf 6,5 Milliarden ...