Falschberatung, Vertragsbruch, Schneckentempo: Darüber beschwerten sich Verbraucher 2019 bei der Bafin

Mehr als 17.000 Verbraucherbeschwerden über Banken, Versicherer und Wertpapierdienstleister gingen 2019 bei der Bafin ein. Die Finanzaufseher haben einige exemplarische Fälle vorgestellt, in denen die Behörde gegen regelwidriges Verhalten zu Felde gezogen ist.Rund 17.200 Verbraucher haben sich im vergangenen Jahr bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) über Banken, Versicherer oder den Wertpapierhandel beschwert. Die Behörde hat in ihrem aktuellen Bafin-Journal jetzt eine Bilanz gezogen. Dabei lassen die Finanzaufseher exemplarisch mehrere Fälle Revue passieren, in denen die Behörde nach eigener Auskunft erfolgreich Mängel für einen breiteren Verbraucherkreis beseitigen konnte.Zum Beispiel den Fall eines 89-jährigen Bankkunden: Eine Bank...