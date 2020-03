Die Zahl an erkrankt Gemeldeten ist besonders in Hamburg stark gestiegen. Dort sind nun 36,1 Personen pro Hunderttausend als erkrankt gemeldet. Am 20. März waren es noch 27,5 Erkrankte pro 100.000. In Nordrhein-Westfalen waren es 26,4, nun sind es 32,0 Erkrankte pro Hunderttausend. Langsam werden im Westen die Industriellen Kapazitäten zur Bekämpfung des Coronavirus umgestellt.

Der Beitrag Corona-Update zum Morgen des 21. März: Der Westen mobilisiert seine Industrie erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Maximilian Tichy.