Selbstmord als Überlebensstrategie

Liebe Leser, von dem Folgenden wird Sie manches vielleicht schockieren, doch ich finde, es ist die Pflicht jedes Journalisten, zu jeder Zeit die eigenen Gedanken klar zu artikulieren. Vor allem in Situationen, in denen die demokratische Willensbildung durch eine Allparteienregierung ersetzt worden ist, wie wir das gerade erleben.

Denn das Virus ist kein Diktator, der uns vorgibt, was wir zu tun haben. Wir müssen das selbst entscheiden. Und wo Menschen Entscheidungen treffen, ist niemals etwas alternativlos, sondern es muss immer diskutiert werden.

Ich fange mal positiv an. Ich halte den Vorwurf an die Politik, zu spät gehandelt zu haben, für falsch und für unfair. Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Bürger am Anfang bei allen Maßnahmen geschrien haben: „Übertrieben!“ Und wenige Wochen später dann geklagt haben: „Warum hat man nicht viel früher gehandelt?!“

Als 2009 die Schweinegrippe ausgebrochen ist, hat die WHO vor bis zu zwei Milliarden (!) Toten gewarnt. Am Ende sind es weltweit etwa 284.000 Tote gewesen. Wirtschaftliche Auswirkungen hatte das jedoch keine. Und die Aktienmärkte sind parallel dazu gestiegen.

Im Winter 2017/18 ist in Deutschland die Grippewelle besonders stark ausgefallen und hat uns in Deutschland nach Angaben des RKI schätzungsweise 25.000 Tote beschert. Damals gab es dazu nur Meldungen unter „Vermischtes“. Aus diesen Gründen finde ich unsere Maßnahmen am Anfang rational.

Im Anschluss gab es aus meiner Sicht jedoch zwei gravierende Fehler: (1) Wir haben die Grenzen zu spät geschlossen. Hier hat Frau Merkel weitere Schuld auf sich geladen. (2) Wir hätten sofort eine Ausgangssperre für die Risikogruppe verhängen müssen. Es ist ein Skandal, dass in der abgelaufenen Woche noch die uneinsichtigen alten Menschen die Supermärkte mit ihren Rollatoren verstopft haben.

Die wichtigste Frage, die sich darüber hinaus stellt, lautet: Ist es vernünftig, unsere Volkswirtschaften in Deutschland und Europa in den Abgrund zu fahren und alles zuzumachen, um eine klar spezifizierbare und abgrenzbare Personengruppe zu schützen und zu retten? Ist das angemessen? Passt das? Ich habe da meine Zweifel.

Wäre es nicht sinnvoller, sämtlichen Einsatz auf die Abschottung und Betreuung dieser Risikogruppe zu konzentrieren, und den Rest der Bevölkerung jetzt die Infektion durchmachen zu lassen, die sie ja ohnehin durchmachen muss? Denn dann könnte die Wirtschaft weiterlaufen. Es ist schließlich ein Fakt, dass 70 Prozent der Bundesbürger die Infektion werden durchmachen müssen. Wir werden also insgesamt über 50 Millionen Infektionen haben. Darum sollten wir sie den Starken jetzt bereits zumuten. Das diskutieren ja sogar die namhaften Virologen derzeit.