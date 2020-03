Das Corona-Virus wurde von den Imperialisten als Instrument im Klassenkampf hergestellt. Logisch: Weil kapitalistische Länder wie die USA und alle Kapitalisten bekanntlich immun gegen das Virus sind....

Ich hatte neulich schon hier in einem Beitrag vorausgesagt, dass bald die Suche nach den „Schuldigen“ der Corona-Krise beginnen wird. Und natürlich gerät mal wieder der Kapitalismus ins Visier. Großer Beliebtheit erfreuen sich bei Verschwörungsspinnern derzeit Theorien, wonach Bill Gates hinter der Virus-Pandemie stecke. Logischer Beweis: Bill Gates, der sich intensiv mit medizinischer Forschung befasst, hatte – zu Recht – schon vor Langem vor einer solchen Pandemie gewarnt. Im arabischen Raum wird die Legende verbreitet, das Virus sei Teil eines Komplotts der reichen jüdischen Familie Rothschild.

Vertreter der LINKEN in Deutschland verbreiten ähnliche Theorien: Mehmet Yildiz (DIE LINKE), Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft: „Dieses Virus ist nicht von selbst aufgetreten, Corona ist ein Labor Virus und dient den Imperialisten dazu China aufzuhalten und den Klassenkampf von oben zu verschärfen.“

'Corona-Krieg'

Mehmet Yildiz betonte: „Der jetzige Ausbruch des Coronavirus wird von Imperialisten tatsächlich als eine moderne Kriegswaffe benutzt“ und ergänzte: „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dominierten die imperialistischen Staaten, federführend die USA, die neue Weltordnung und behaupteten, der Kapitalismus mit einem sich angeblich selbst regulierenden Markt nach neoliberalem Modell würde Frieden und Wohlstand bringen. Aber in den 2000er Jahren sah die Bevölkerung weltweit, dass diese Gesellschaftsordnung in immer größere Krisen und letztendlich in eine große Katastrophe führt.“ Und da hat man sich dann wohl den Angriff mit dem Virus ausgedacht…

Belege für diese krude Theorie gibt es natürlich nicht. Und wo bleibt die Logik: Produzieren Kapitalisten ein Virus, das ihre eigene Wirtschaft lahm legt? Und haben alle Kapitalisten einen geheimen Impfstoff, der sie davor schützt, selbst infiziert zu werden?

Die Theorien von Yildiz sind so wirr, dass sich sogar die Fraktionsvorsitzende Sabine Boeddinghaus und Landessprecher David Stoop von der LINKEN distanzierten.

Folgen Sie mir auf Twitter.