Durch Corona im Einzelhandel ein beschleunigter und verschärfter Ausleseprozess

Udo Kellmann ist geschäftsführender Gesellschafter eines Kaufhauses in Bergisch-Gladbach. Wir sprechen mit ihm über das Schicksal der deutschen Unternehmer am Vorabend der als verheerend befürchteten Corona-Ansteckungswelle in Deutschland. Udo Kellmann: Unser Kaufhaus haben wir vor 22 Jahren von Hertie gekauft. Wir haben insgesamt achteinhalbtausend Quadratmeter Verkaufsfläche, die aktuell komplett geschlossen ist, da wir keine Lebensmittel führen.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.