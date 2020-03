Der Boden hat gehalten! Plug Power hat in den vergangenen Tagen im Bereich von 2,50 einen Boden ausgebildet, der den Grundstein für die nächste Kurs-Rallye bilden könnte. Schließlich hat die Aktie mittel- und langfristig gigantisches Potenzial. Sollten Anleger hier jetzt also einsteigen? Welche Wasserstoff-Aktien derzeit am aussichtsreichsten sind, lesen Sie hier.

Plug Power hat sich innerhalb des Corona-Crashs halbiert. Ende Februar notierte der Kurs noch bei über 5 Euro, um anschließend auf nur noch 2,50 Euro zurückzusetzen. Dort jedoch wurde ein Doppel-Tief ausgebildet, dessen Aussagekraft nicht zu unterschätzen ist. Es bestehen also ganz gute Chancen, dass die Aktie jetzt wieder nach oben durchstartet.

Das langfristige Potenzial ist ohnehin gigantisch. Schließlich notierte der Kurs schon einmal bei 450 Euro! Zwar sind solche Höhen aus heutiger Sicht unvorstellbar, zeigen aber doch, welch großes Potenzial in den Wasserstoff-Aktien stecken.