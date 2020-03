Wir hatten letzten Freitag noch unsere Bedenken ausgedrückt über das Kursgeschehen von Gold und Silber. Gold und noch deutlich stärker Silber weißen schon letzte Woche klar bärische Tendenzen aus und wir warnten eindringlich davor in einen der beiden Märkte Long einzusteigen. Wer das das getan hat, gerade im Silber wurde am Montag darauf mit einem Tagesmaximum von -12% Verlust ordentlich durchgerüttelt.

Unser im dritten Quartal 2019 geäussertes Ziel von 1000$ im Gold und einstelligen Notierungen im Silber wird einigen ins Gedächtnis gerufen worden sein. Gold hat dabei sicher noch einen Weg vor sich, aber Silber stand noch einen Dollar sechzig davon entfernt genau das zu erreichen.

Wer immer noch Aussagen als „das kann nicht sein“ abtut, läuft aktuell schlichtweg an der Realität vorbei.

Wir schrieben gestern im Update zu Silber: Jeder hat es schon einmal erlebt, man ist abends unterwegs und will eigentlich nur 1 oder 2 Gläser trinken und als Nächstes fällt man um 3:30 Uhr völlig betrunken ins Bett. Am nächsten Tag kommt dann die Frage: Wie konnte das so schnell eskalieren? Diese Frage stellt sich aktuell auch in Silber. Vor nicht einmal einem Monat waren wir im Begriff die $19 Marke anzulaufen und jetzt befinden wir uns knapp über der $12.

Die Märkte überraschen auch uns immer wieder mit welcher Geschwindigkeit, vor allem Abverkäufe vonstattengehen können. Wir bitten daher unsere Kursziele und ausgesprochenen Warnungen ernst zu nehmen und nicht mit einem „das kann ich mir nicht vorstellen“ abzutun.

CHART SILBER

Wir selbst müssen manchmal einen Schritt zurück machen, da sich die übergeordneten Ziele, die die Elliott Welle Theorie liefert, oftmals der Vorstellungskraft entziehen. Dass diese aber ohne Frage eine reale Relevanz besitzen zeigt momentan auch WTI ÖL sehr eindrucksvoll (hier konnte im gestrigen Handel die $20 Marke angelaufen werden).