Seite 2 ► Seite 1 von 4

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt im Rahmen der lila X eine sehr bullische Aufwärtskorrektur, die sich mit der blauen A=8695 (grüne A=9300, grüne B=11431, grüne C=8695), der überschiessenden blauen B=13827 (grüne W=13600, grüne X=10115, grüne Y=13827) und der laufenden blauen C (bisher 7959) zählen lässt. Dabei hat die lila X mit der Bildung einer neuen lila 0-b-Linie die an ihr gestellten Erwartungen vollumfänglich erfüllt.Nach Abschluss der bullischen lila X sollte die lila Y langfristig zu einem neuen Allzeithoch deutlich oberhalb 13827 führen.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich am Ende der blauen C/lila X aus dem Big Picture und hat mit der Bildung einer neuen unteren lila 0-b-Linie auch bereits alle seine Vorgaben abgearbeitet. Dabei wurde durch Unterschreiten der Marke 8350 mit der lila X auch die Endphase einer hohen Wellenebene aus dem Big Picture bestätigt.Die blaue C der lila X lässt sich impulsiv mit grüner 1=13721, grüner 2=13797, grüner 3=12367, grüner 4=12853 und laufender grüner 5 (bisher 7959) interpretieren. Dabei sind die offensichtlichen Wellenbewegungen mit der lila 1=11669, lila 2=12279, gedehnten lila 3=8819, lila 4=9996 sowie laufenden korrektiven lila 5 lediglich als Teilwellen der grünen 5 anzusehen.Die sehr wahrscheinlich korrektive lila 5 (bisher 7959; rote W=8234 mit blauer a=5058, blauer b=9728, blauer c=8235 sowie rote X bisher 8826 mit blauer w=9169, blauer x=7959, blauer y bisher 9201 oberhalb 23er Ziel 8649 – hellgrüne Fibos, vermutlich gestartete rote Y bisher 8580) scheint ein EDT zu bilden, in dem zumindest noch ein weiteres Tief im Rahmen der roten Y fehlt. Je nach EDT-Muster (normales EDT, Expanding EDT, angedeutetes EDT) kann es dann noch bis zu drei weitere – vorzugsweise knappe – Tiefs geben. Der DAX ist im Abklingbecken der impulsiven Kettenreaktion angekommen.