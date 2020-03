Max Otte und Markus Krall – Crash perfekt gesehen

Max Otte hat die Finanzkrise 2008 vorausgesehen. Damit reist er seit Jahren um die Welt. Im Gespräch mit Tichys Einblick erklärt er in dieser Woche auch, was jetzt warum schief läuft. Und er wird natürlich als jener vorgestellt – mit Dr. Markus Krall – der den Crash kommen sah. Auf Ottes Homepage erfährt man, dass sein Fonds A1J3AM weiterhin von ihm “persönlich beraten” wird. Dieser hat sich in der Krise demzufolge brillant geschlagen. Denn wer einen Crash kommen sieht und damit wirbt, der kann dies natürlich umsetzen. Sehen Sie hier den Erfolgsfonds in seiner ganzen Performance. Kleiner Hinweis am Rande – Dirk Müller hat in den letzten Jahren nichts verdient. In der Krise jetzt hat er sich aber hervorragend bewährt. Schreiben und handeln sind eben zwei paar Schuhe.