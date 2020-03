Warum der Coronavirus-Bärenmarkt noch schlimmer wird – bevor die Erholung kommt

1. COVID-19-Fälle werden in die Höhe schnellen

Eine traurige Tatsache ist, dass die Fallzahlen von COVID-19 in den nächsten Wochen in die Höhe schießen werden. Trotz der drastischen Maßnahmen, die von Regierungen, Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Einzelpersonen ergriffen werden, um die „Kurve zu verflachen“ und die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, werden noch viel mehr Menschen infiziert werden, wobei viele davon schwer erkranken werden.

Das ist allerdings nicht bloß meine Meinung. Nein, es handelt sich um ein Szenario, vor dem Gesundheitsexperten warnen. Dr. Anthony Fauci, seit dem Jahr 1984 Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), hat in der letzten Woche folgende Aussage getätigt: Sie (die Fallzahlen) werden sicherlich noch schlimmer werden, bevor sich Verbesserungen zeigen. Der Direktor sagte, dass die gesellschaftliche Abschottung und die Arbeit von zu Hause aus auch noch in acht Wochen und möglicherweise darüber hinaus erforderlich sein werden, da die Zahl der COVID-19-Fälle in den USA in die Höhe schießen wird.

Der Aktienmarkt reagiert dabei psychologisch auf die weiteren Fallzahlen. Und solange die Investoren Angst haben, werden die Aktien vermutlich weiterhin fallen. Und wenn in den kommenden Wochen bei einer großen Zahl von Amerikanern COVID-19 diagnostiziert wird, mit einer steigenden Anzahl von Todesfällen (was leider wahrscheinlich erscheint), können wir Investoren darauf wetten, dass die Angst am Aktienmarkt anhalten wird.

2. Die Auswirkungen staatlicher Konjunkturprogramme werden nicht sofort spürbar sein.

Der große Aufschwung am Dienstag letzter Woche resultierte vor allem aus den Meldungen, dass die Trump-Regierung ein massives staatliches Konjunkturpaket erwägt, um die Wirtschaft während der Coronavirus-Pandemie zu stützen. Es ist einerseits verständlich, warum die Investoren diese Nachricht kurzfristig zelebrierten. Ein solches Konjunkturpaket würde über Schecks, die an die US-Amerikaner verteilt werden sollen, womöglich ein Geldvolumen in Höhe von einer Billion in die US-Wirtschaft pumpen.