Der Vorzeigekonzern der Wasserstoffbranche hat eine turbulente Woche hinter sich. Am Montag setzte die Aktie auf 0,62 Euro zurück. Das war der niedrigste Stand seit August 2019. Doch von da ging es steil bergauf. Am Freitag kletterte der Kurs auf über 0,90. Nel ASA beendete die Woche schließlich bei 0,80 Euro. Ist das jetzt der Auftakt für die nächste Rallye?

Zumindest in der vergangenen Woche konnte Nel seine Konkurrenten hinter sich lassen. Ballard Power, PlugCell, Plug Power hängen alle in der Warteschleife, während Nel zielstrebig in Richtung der Ein-Euro-Marke marschiert. Es besteht eigentlich kein Zweifel, dass die Norweger diese Hürde wieder überspringen – lediglich das „wann“ ist offen.

Denn das Thema Wasserstoff dürfte auch in den nächsten Monaten die Schlagzeilen beherrschen. Schließlich scheint die Elektrolyse – also das zerlegen von Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff – einer der Schlüssel auf dem Weg aus der Energiekrise.