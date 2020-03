Kupfer gilt bekanntermaßen als Spiegelbild des Wohlergehens der globalen Konjunktur. In diesem Zusammenhang wird das Industriemetall gern als „Dr. Copper“ bezeichnet. Haussierende Kupferpreise weisen auf eine hohe Nachfrage und somit auf eine robuste Konjunktur hin, denn die Einsatzgebiete des Industriemetalls sind vielfältig. Geht es dem Kupferpreis gut, geht es der (globalen) Konjunktur gut und umgekehrt. Aktuell ist die Lage an den Rohstoffmärkten allgemein jedoch von großer Unsicherheit in Bezug auf die globalen Konjunkturperspektiven geprägt. Die Auswirkungen der Corona-Virus-Epidemie sind noch immer nicht abzusehen. Die bislang kolportierten Szenarien von Analysten lassen allerdings nur wenig Spielraum für Optimismus.

Schaut man sich die Entwicklung des Kupferpreises in den letzten Wochen an, dann wurde bereits eine gehörige Portion Risiko und Verunsicherung eingepreist. Von einer Bodenbildung ist beim Industriemetall allerdings noch immer nicht viel zu sehen. Auch das bisherige Unvermögen, mit signifikanten Erholungsversuchen auf die deutlich überverkaufte Marktlage zu reagieren, sollte zur Vorsicht mahnen.

Die bisher von den Noten- und Zentralbanken sowie den Regierungen beschlossenen Maßnahmen, der „wirtschaftlichen“ Corona-Krise entgegenzutreten, verpufften bislang am Kupfermarkt weitgehend. Unter fundamentalen Aspekten dominieren die aktuell schwachen wirtschaftlichen Frühindikatoren. Zudem ist bei Kupfer bereits seit Mitte Januar ein Anstieg der Lagerbestände auszumachen. Hier zeichnet sich nach der ausgeprägten Phase des Bestandsabbaus mehr und mehr eine Trendwende hin zum Bestandsaufbau ab.

Schauen wir noch kurz auf das aktuelle Februar-Bulletin der International Copper Study Group (ICSG) mit dem Berichtszeitraum Januar bis November 2019 veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen haben die Zahlen allerdings eine begrenzte Aussagekraft. Die ICSG wies für den 11-monatigen Berichtszeitraum ein Defizit in Höhe von nunmehr -384.000 Tonnen aus. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum 2018 waren es noch -408.000 Tonnen. Interessant ist hierbei die isolierte Betrachtung des Novembers 2019, der für sich genommen einen Überschuss in Höhe von 33.000 Tonnen aufwies. Nicht ersparen können wir uns an dieser Stelle den Blick auf den Chart.

Kupfer musste ob der Risiken zuletzt ordentlich Federn lassen. Auf der Oberseite ging nicht viel. Signifikante Gegenstöße blieben aus. Der Verlust der eminent wichtigen Zone um 2,52 / 2,50 US-Dollar befeuerte den Abverkauf weiter. In der Preisentwicklung lassen sich noch keine „Bremsspuren“ erkennen. Insofern könnte es über kurz oder lang sogar zu einem Test der massiven Unterstützungszone im Bereich von 2,00 US-Dollar kommen. Dieser Bereich erlangte im Jahr 2016 Relevanz. Sollte es für Kupfer auch dadurch gehen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 1,50 / 1,25 US-Dollar (markantes Tief von Ende 2008 / Anfang 2009) gerechnet werden. Das wäre aus unserer Sicht das (aktuell denkbare) Worst-Case-Szenario. Erholungsversuche sind aufgrund der stark überverkauften Lage jederzeit möglich, würden aus unserer Sicht aber erst Bedeutung erlangen, wenn sie Kupfer über die 2,52 US-Dollar führen würden.