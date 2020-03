DAX30 Aktien – Am Frankfurter Flughafen wird die Nordwest-Landebahn gesperrt, um Platz für abgestellte Lufthansa - Jets zu schaffen. So hat das Unternehmen verlauten lassen 700 Flugzeuge oder über 90% ihrer 763 Flotte bis zum 19.04.2020 sprichwörtlich zu Parken. Das Unternehmen sucht europaweit nach Flächen, um die nicht genutzten Flugzeuge abzustellen. So soll unter anderem auch ein Militärflughafen in der Schweiz als Parkplatz genutzt werden.