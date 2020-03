Der letzte große Aufschwung beim Goldpreis hält seit Ende 2016 und einen Punktestand von 1.122 US-Dollar an und führte das glänzende Edelmetall zu Beginn dieses Jahres auf ein unlängst favorisiertes Kursniveau von 1.700 US-Dollar aufwärts. Mit letzter Mühe und einem finalen Anstieg zu Beginn dieses Monats gelang es die technische Kursmarke erfolgreich zu touchieren und anschließend in eine nicht unerwartete Konsolidierung überzugehen. Doch ein Kursverlust von gut 15 Prozent auf 1.445 US-Dollar überraschte selbst Analysten, ausgegangen wurde von einer kurzfristigen Konsolidierungsphase. Nun zeichnet das Corona-Virus und die damit verbundenen Verbindlichkeiten für Gold ein anderes Bild, die Unterstützung aus Sommer und Herbst letzten Jahres um 1.445 US-Dollar zeigt aber erste Wirkung. Bei einer nachhaltigen Stabilisierung und Kursanstieg über 1.500 US-Dollar könnte Gold den Ausverkauf der letzten Wochen zur Oberseite korrigieren und eröffnet damit vielversprechende Handels-Chancen.

Marktbereinigung läuft noch

Die Erwartungen der Händler an den Börsen sind deutlich zurückgeschraubt worden, Futures aus dem asiatischen Handel lassen auf einen weiteren Abstieg des Aktienmarktes schließen. Dies könnte dem Goldpreis zu Beginn dieser Handelswoche Auftrieb verleihen, oberhalb von 1.500 US-Dollar könnte demnach ein Anstieg zunächst an 1.520 US-Dollaranstehen, darüber sogar an 1.557 US-Dollar. Die weiteren Schritte müssen dann abgewartet werden. Wer auf die potenzielle Erholung beim Goldpreis setzen möchte, kann dies hierzu beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DG8LNW tun. Die Volatilität an den Märkten dürfte jedoch weiter hoch bleiben, ein Kursrutsch des Goldpreises auf Tagesschlusskursbasis unter 1.445 US-Dollar würde allerdings weitere Verluste in den Bereich der mittelfristig entscheidenden Unterstützung von 1.366 US-Dollar erzwingen.