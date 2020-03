Im Gegensatz zu Anbietern von Investitionsgütern braucht die Deutsche Telekom Einnahmeverluste infolge der Corona-Krise nicht in diesem Ausmaß zu fürchten. Aktuell bleiben mehr Menschen zu Hause und nützen die Infrastruktur der Telekom für die Arbeit im Homeoffice. Je nachdem wie lange die Eindämmungsmaßnahmen andauern, ist sogar davon auszugehen, dass diese Notlage wie ein Katalysator für die Digitalisierung vieler Arbeitsprozesse wirkt und weit über die Zeit der Quarantäne bestehen bleibt. Die Telekom kann in weiterer Folge vom steigenden Bedarf an kostenpflichtigen Internetangeboten profitieren. Durch ein Beta von 0,78 bezüglich des DJ Stoxx 600 hat die Deutsche Telekom den Abschwung etwas besser verkraftet. Es ist die nächsten Wochen davon auszugehen, dass die Telekom auch den DAX outperformen wird. Die absolute Rendite hängt davon ab, ob die Bodenbildungsphase der letzten Woche fortgesetzt wird.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs konnte die Fantasie der Dotcom-Ära nicht erfüllen und ist aktuell weit vom Maximum in der Höhe von 104,90 Euro entfernt. Seit der Korrektur dieser Übertreibung ist der Kurs in einen vergleichsweise langen Seitwärtstrend eingeschwenkt, der mit dem Abverkauf seit 21. Februar 2020 ein Ende gefunden hat. Mit dem partiellen Tief bei rund 10,50 Euro am 16. Und 17. März diesen Jahres hat eine starke Unterstützung gehalten, die schon im Oktober 2014 einen Tiefpunkt markierte. Unmittelbar vor dem Selloff konnte die Telekom mit der endgültigen Übernahme von Sprint in den USA einen der größten Erfolge der Firmengeschichte verbuchen und den Kurs kurzfristig um 14 % steigern. In den letzten 7 Handelstagen ist eine beginnende Bodenbildung ersichtlich, wobei sich der Kurs innerhalb einer Range von 19 % bewegt. Ausgehend von der Unterstützung bei 10,50 Euro ist ein weiteres Retracement bis auf 13,60 Euro möglich. Flammt allerdings die Nervosität der Marktteilnehmer in der kommenden Woche erneut auf, kann der Kurs in Etappen bis zur Unterstützung bei 9,69 Euro fallen.