Was bringt die neue Woche?

Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag: Verbrauchervertrauen für die Eurozone für März dürfte zwar deutlich zurückgegangen sein, jedoch nicht nahe des Krisenniveaus aus 2009 notieren. Das GfK-Konsumklima für Deutschland folge am Donnerstag Empire State Index in den USA, der Philadelphia FED-Index folge am Donnerstag. [ mehr