Die Märkte werden derzeit von Panik regiert: Warum man aus Angst jetzt aber nicht alle seine Aktien verkaufen sollte!

Was sich derzeit an den weltweiten Aktienmärkten abspielt, haben die meisten Anleger so wohl noch nie erlebt. Die Kurse fielen an einigen Tagen teilweise so heftig, dass selbst erfahrenen Investoren, die schon lange an der Börse aktiv sind, aus dem Staunen nicht mehr herauskamen. Aber was war eigentlich passiert?

Schuld an dem starken Abschmelzen der Aktienkurse ist die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Verbindung mit einem hohen Rückgang der Rohölpreise. Diese Kombination war absolutes Gift für die Börse und sorgte dafür, dass sich die Kursgewinne der letzten drei Jahre weitestgehend in Luft auflösten.