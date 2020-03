Für zwei Wochen müssen Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts auf ein Minimum reduziert werden. Der Weg zur Arbeit, Einkäufe, Arztbesuche und sportliche Bewegung sind erlaubt. Nach zwei Wochen soll es eine Überprüfung geben, ob die Verbreitung des Virus mit den Maßnahmen eingedämmt werden konnte.

Die Bundesregierung wird in der heutigen Kabinettsitzung Gesetze zur Stabilisierung der Wirtschaft beschließen, die der Bundestag dann am Mittwoch verabschieden soll. Dazu wird die Aussetzung der Schuldenbremse gehören. Die Regierung will einen Nachtragshaushalt mit neuen Schulden von 156,3 Mrd. Euro und Hilfen für Firmen in dreistelliger Milliardenhöhe (600 Mrd. Euro) beschließen lassen.

Gesundheitsminister Jens Spahn will mit einer Reform des Infektionsschutzgesetzes mehr Eingriffsrechte erhalten. Er beabsichtigt, im Krisenfall Verordnungen über Kapazitäten in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen erlassen zu können. Das fällt aber bisher in die Länderzuständigkeit. Auch sollen Bewegungsdaten von Infizierten gesammelt werden können, um die Ausbreitung eines Erregers nachzuverfolgen.

Derzeit ist erkennbar, dass die Verantwortlichen wegen der exponentiell steigenden Infektionen in westlichen Ländern zu Maximalmaßnahmen bereit sind.

Das Volumen ist sowohl quantitativ als auch qualitativ historisch einmalig. Hinsichtlich der qualitativen Maßnahmen, die individuelle Freiheiten beschränken, sind kritische Anmerkungen zulässig. Die verfügbaren Reaktionen implizieren jedoch gesellschaftspolitische Zustimmung auf breiter Basis. Anders lassen sich derzeitige Meinungsumfragen nicht interpretieren.

Die im Raum stehenden Hilfspakete, die in den USA derzeit geschnürt werden, verdienen sich den Begriff „Atem beraubend“. Neben aktiver Sozialpolitik, die gestern noch undenkbar war (z.B. temporäre Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) und den Zinsmaßnahmen der Federal Reserve als auch deren Interventionspolitik prescht die US-Regierung jetzt mit Plänen nach vorne, Stützungsmaßnahmen im Volumen von 4 Billionen USD in die Wege zu leiten. Eine vierköpfige Familie dürfte sich demnach beispielsweise auf einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 3.000 USD freuen. Auch wenn nicht alle Punkte des 4 Billionen Programms umgesetzt werden, steht hier eine der massivsten Interventionen den USA ins Haus.