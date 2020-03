Erwartungshaltung an Fiskalpolitik steigt

Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Notenbanken geliefert haben, steigt die Erwartungshaltung an die Fiskalpolitik, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So werde heute die Regierung in Deutschland einen Nachtragshaushalt in Höhe von EUR 156 Mrd. beschließen, womit sich die geplante Netto-Kreditaufnahme heuer auf EUR 356 Mrd. [ mehr