Der Corona-Schock sitzt tief in China: Millionen Menschen in Quarantäne, Fabrikschließungen, Produktionsausfälle. Nun meldet der deutsche Reeder Hapag-Lloyd erste Anzeichen der Besserung. Allerdings: Nun kämpfen andere Kontinente mit den Auswirkungen des neuartigen Virus.

Chinas Volkswirtschaft trifft der neuartige Coronavirus zuerst. Der Ausbruch in der Millionenmetropole Wuhan in der zentralchinesischen Provinz Hubei lässt die Regierung in Peking zu drastischen Maßnahmen greifen: Millionen Menschen stehen plötzlich unter Quarantäne. Werke werden geschlossen. Die Produktion kommt zum Erliegen. Das ist nun mehrere Wochen her.

Der deutsche Reeder Hapag-Lloyd ist von den Auswirkungen betroffen. Das Unternehmen sieht nun aber, wo es offiziell seit mehreren Tagen keine gemeldeten Neuerkrankungen in China gibt, einen ersten Hoffnungsschimmer: Nach dem anfänglichen Schock durch den Ausbruch des neuartigen Coronavirus erholten sich die Märkte in China und anderen asiatischen Märkten wohl schneller als zunächst befürchtet, sagt Hapag-Lloyd-Finanzchef Rolf Habben Jansen.

Allerdings schränkt er ebenso ein: Die Corona-Krise betreffe nun andere Kontinente. Und auch von dort seien erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft möglich. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt das Epizentrum der Corona-Pandemie derzeit in Europa.