Am Freitag schickte die Adidas Aktie die Börsianer mit einem charttechnischen Fehlsignal ins Wochenende. In der allgemeinen Erholungsstimmung war der Aktienkurs des DAX-notierten Sportartikel-Konzerns auf bis zu 195,58 Euro geklettert. Das Kaufsignal am Gap bei 191,86/195,18 Euro konnte aber nicht gehalten werden. Schon am Freitag lag der XETRA-Schlusskurs mit 191,50 Euro (+8,14 Prozent) spürbar unter dem Tageshoch und heute Morgen ...