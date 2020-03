× Artikel versenden

Columbia Threadneedle: Weitere Verwerfungen bei Hochzinsanleihen zu erwarten

Am Markt für Hochzinsanleihen dürfte es der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments zufolge zu weiteren Verwerfungen infolge des Corona-Virus kommen. „Die jüngsten Handelstage haben gezeigt, dass der Markt unter hohem Stress steht und Anzeichen von Zerrissenheit zeigt“, schreibt Roman Gaiser, Leiter Hochzinsanleihen in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bei Columbia Threadneedle, in einem aktuellen Kommentar. Der Markt befinde sich in unbekanntem Fahrwasser, was die Einschätzung der Lage erschwere.





