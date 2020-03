Das Finanzsystem gerät an seine Grenzen – Wie geht es nun weiter?

Im Verlauf dieser Woche hat die Covid-19-Pandemie das Weltfinanzsystem an seine Grenzen gebracht. In weiten Teilen der Welt steht das öffentliche Leben quasi still, auch die großen Fabriken der Automobilhersteller und relevante Teile des Einzelhandels sind mittlerweile geschlossen.

Besonders in den USA, aber auch in Europa, sind aktuell ganze Branchen kollektiv von der Pleite bedroht, wie z.B. die Luftfahrt- und Tourismus-Industrie, das Hotel- und Gaststätten-Gewerbe und natürlich die Öl- und Gas-Industrie.

Der Öl-Preis hat in dieser Woche seinen freien Fall zunächst ungebremst fortgesetzt. Ein Barrel der maßgeblichen Nordseeöl-Sorte Brent Crude kostete am Mittwoch im Tief nur noch 20,37 US-Dollar. Bis am Freitag um 16 Uhr hatte sich der Preis dann wieder auf 24,02 US-Dollar erhöht. Das entspricht dennoch einen Wochenverlust von heftigen 20,5%.

Luftfahrt-Industrie vom Zusammenbruch bedroht!

Doch damit nicht genug: Als Folge der aktuellen Situation und mangels alternativer Refinanzierungsmöglichkeiten haben insbesondere in den USA bereits viele Unternehmen damit begonnen, ihre Kreditlinien in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen und damit den Geschäftsbanken in erheblichem Maß Liquidität zu entziehen.

Der bekannteste Name dabei: Boeing

Boeing (ISIN: US0970231058)

Der bereits durch den 737 MAX-Skandal angeschlagene Flugzeug-Hersteller hat letzte Woche angekündigt, verfügbare Kreditlinien in Höhe von 13,8 Milliarden US-Dollar abzurufen, wird aber voraussichtlich trotzdem massive Staatshilfen zum Überleben benötigen. Die Rede ist aktuell von mindestens 60 Milliarden US-Dollar nur für die US-Luftfahrt-Industrie (weltweit ca. 200 Milliarden US-Dollar schätzt die internationale Luftfahrtvereinigung IATA).

Zum Vergleich: In der Finanzkrise 2008/2009 haben die USA im Zuge des Troubled Asset Relief Programs (TARP) insgesamt etwas mehr als 400 Milliarden US-Dollar - vorrangig zur Rettung ihrer Finanzinstitute - aufgewendet.

Hilfe erscheint dringend geboten, denn laut dem renommierten Centre for Aviation (CAPA) würden ansonsten bereits Ende Mai die meisten Fluggesellschaften insolvent sein.

Auch die großen Unternehmen der Kreuzfahrt-Branche, Carnival Corporation (CCL), Royal Caribbean Cruises (RCL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) haben bereits ihre zur Verfügung stehenden Kreditlinien abgerufen. Hier gilt ebenfalls, dass ohne relevante Einnahmen die gesamte Branche binnen weniger Monate vor der Pleite stehen würde.

Carnival PLC (ISIN: GB0031215220)

