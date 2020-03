Keine Stabilisierung erkennbar

Der Bruch der Unterstützung von 72,80 Euro hat weiteres Abwärtspotenzial freigesetzt, derzeit steuerte die Continental-Aktie einen möglichen Supportbereich aus 2010-2011 bei rund 40,00 Euro an. Für diese letzte Wegstrecke könnte sich noch ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC73BE auszahlen. Die Schwankungsbreite an den Märkten sollte nicht verunsichern, aus technischer Sicht kann erst an dieser Stelle eine signifikante Gegenbewegung starten. Sollte diese zuvor einsetzen, könnte sich kurzfristiges Aufwärtspotenzial bis 72,80 Euro ergeben. Ein Anstieg darüber ist wegen der dort verlaufenden Widerstände kaum zu erwarten, im Erfolgsfall könnte aber noch mal das runde Niveau von 100,00 Euro angesteuert werden.