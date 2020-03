Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gesundheit geht vor. Zähneknirschend muss nun auch Elon Musk sein Model-Y-Werk schließen, so Florian Söllner von "Der Aktionär".Zahlen, Gewinne und Performance seien in diesen Tagen einfach nicht wichtig. Mit dieser Entschlossenheit und Fortschritten in der Medizin werde das Coronavirus besiegt. [ mehr