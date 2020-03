FED-Notfallmaßnahmen schüren die Sorgen der Anleger. - Portfolios „wetterfest“ machen, bleibt die Hauptaufgabe.

20.03.2020 - Das am Sonntagabend (15.03.) von der US-Notenbank überraschenderweise verkündete Paket an Lockerungsmaßnahmen sorgte nicht etwa für ein Aufatmen an den Aktienmärkten, sondern schürte sogar noch die Konjunktursorgen der Anleger. Der S&P 500 fiel am Montag um fast 12%, um am folgenden Tag wieder um 6% zu steigen. Am Mittwoch ging es dann erneut steil bergab. Per Saldo mussten die Leitindizes im Verlauf der letzten Tage nochmals massive Kursverluste hinnehmen. Der S&P 500 fiel damit bis auf das zum Jahresende 2018 markierte Tief zurück, wichtige europäische Indizes (Euro Stoxx 50, DAX 30) sogar unter das Niveau von Anfang 2016.

Viruspandemie hinterlässt massive Bremsspuren bei den Konjunkturdaten

Der aus China für den Zeitraum Januar – Februar 2020 gemeldete Rückgang der Einzelhandelsumsätze (-20,5%, jew. ggü. Vj.), der Sachanlageinvestitionen (-24,5%) und des Outputs des produzierenden Gewerbes (-13,5%) fiel durchwegs deutlich schlechter aus als erwartet. U. E muss damit für das erste Quartal mit einer deutlichen Schrumpfung des chinesischen Bruttoinlandsprodukts gerechnet werden. Drastisch fiel auch der Einbruch der vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland aus. Das Stimmungsbarometer fiel im März um 58,2 Punkte auf -49,5 Zähler, der stärkste Rückgang seit dem Beginn der Umfrage im Dezember 1991. Die erstmalig zeitlich vorgezogene Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas zeigt für März den vorläufigen Wert von 87,7 Punkten (Februar: 96,6), den tiefsten Stand seit Sommer 2009. Als Anleger muss man realistischerweise davon ausgehen, dass sich die Nachrichtenlage in den kommenden Monaten, insbesondere in Bezug auf die Eurozone, kaum bessern dürfte. Dies gilt auch für die näher rückende Berichtssaison der Unternehmen für das 1. Quartal 2020.

Coronaviruswelle schwappt über Europa

Erfreulicherweise signalisieren die aktuellen Daten der Weltgesundheitsorganisation für einige asiatische Ländern große Fortschritte bei der Eindämmung des Coronavirus (China: 58, Südkorea: 93, Singapur: 47, jew. neuinfizierte Personen; Stand: 19.03.2020). Leider zeigt aber die Ausbreitung in Europa (Italien: 4207, Deutschland: 1042) und den USA (3551) eine ungebrochene Dynamik. Wie schnell und stark die zuletzt eingeleiteten Gegenmaßnahmen (u.a. „social distancing“, Grenzkontrollen) greifen, kann vermutlich frühestens in zwei bis drei Wochen beurteilt werden.