Platin erlebte zuletzt ein (weiteres) Ausverlaufsszenario. Nachdem das Edelmetall bereits zuvor kräftig Federn lassen musste, ging es dann in der letzten Woche dann richtig zur Sache. Der Verlust einer eminent wichtigen Zone bildete hierfür den Auslöser.

Auch andere Edelmetalle wiesen zuletzt überaus spannende Entwicklungen aus.

Kommen wir auf Platin zurück. Um die aktuelle Konstellation ins rechte Licht zur rücken, haben wir einen Langfrist-Chart auf Monatsbasis bemüht.

Auch in diesem wird die Bedeutung der Zone 780 / 750 US-Dollar als zentrale Unterstützung für Platin deutlich. Als sich in der vergangenen Woche der Bruch der 750er Marke manifestierte, sackte das Edelmetall ab. Innerhalb kürzester Zeit fand es sich im Bereich von 550 US-Dollar wieder. Ob es sich hierbei um eine mögliche Marktbereinigung gehandelt haben könnte und Platin nun in eine Bodenbildungsphase eintreten kann, bleibt noch abzuwarten. In jedem Fall sollte es nicht mehr unter die 550 US-Dollar gehen, anderenfalls wäre dieses Szenario obsolet. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Platin muss über die 750 US-Dollar, noch besser über die 780 US-Dollar, um eine charttechnische Entspannung herbeizuführen. Die nächsten Tage versprechen diesbezüglich spannend zu werden...