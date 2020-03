Biofrontera bricht Wandelanleihe-Emission ab

Für Biofrontera hat die Börsenpanik infolge der Corona-Pandemie Folgen: Das Unternehmen aus Leverkusen bricht die laufende Platzierung von Wandelanleihen ab. Man ziehe das Bezugsangebot zurück, so Biofrontera am Montagnachmittag. Der Vorstand habe in Folge der Coronavirus-Krise „heute beschlossen, die Teilschuldverschreibungen 2020/2024 sowie die Teilschuldverschreibungen 2020/2026 nicht mehr zu den bisher in den ...