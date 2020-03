FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seine anfänglichen Verluste immerhin eingegrenzt. Die Ankündigung eines weiteren Hilfspakets der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Corona-Krise beförderte den Leitindex am Nachmittag sogar zeitweise ins Plus. Am Ende des Tages dominierten dann aber wieder Minus-Vorzeichen. Mit einem Verlust von 2,10 Prozent auf 8741,15 Punkte ging der Dax ins Ziel. Seit Beginn der Coronavirus-Panik vor vier Wochen summieren sich die Abschläge auf mehr als 35 Prozent.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets machte mit Blick auf die letzten zwei Handelstage auf die relative Stärke des Dax zu seinen US-Pendants aufmerksam. Offenbar werde an der Börse die Reaktion auf die wirtschaftlichen Bedrohungen durch das Coronavirus in Deutschland besser bewertet als die Maßnahmen der US-Regierung. Die USA drohten nach Europa nun zum neuen Epizentrum der Corona-Pandemie zu werden, so Stanzl.