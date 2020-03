Der Corona-Sturm fegte in den vergangenen Tagen über fast alle Aktien, auch über jene, die höchstwahrscheinlich von der Krise am meisten profitieren werden. Mit der aktuellen News sollte ein großes Umdenken starten und mit der Aktie des Unternehmens in der Folge extreme Kursgewinne möglich sein.

Für mich ist Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) eine Chance am Aktienmarkt, die man nur selten geboten bekommt. Der technologische Fortschritt in einer völlig neuen Branche ist derart immens, dass man fast von einem Monopol sprechen könnte. Die Partnerschaften mit Air Canada und Toyota sollten in der nahen und fernen Zukunft für extremes Wachstum sorgen. Mit dem heutigen Tag und der heutigen News wird der Beweis erbracht, dass die vom Unternehmen entwickelte Technologie der weltweiten Steuerung und Überwachung von Lieferdrohnen keine Spinnerei ist, sondern die Zukunft für die gesamte Logistikbranche sein könnte:

Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) gibt bekannt, dass das DSV Air & Sea Inc. Kanada Projekt jetzt kommerziell in Betrieb gegangen ist. Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) erwartet, dass sich weitere DSV-Kunden mit zeitkritischer Fracht und mehreren Inbound- / Outbound-Handelsrouten etablieren werden.

Air Canada ist sehr stolz darauf, mit DSV und Drone Delivery Canada ein“ First in Flight „-Partner zu sein. Wir treten in eine einzigartige Zeit in der Geschichte der Luftfahrt ein, während wir uns einer Zukunft nähern, die eine völlig neue Landschaft von Möglichkeiten für die globale Lieferkette verspricht. Wir freuen uns sehr, dass sich hier in Kanada die Haustür zu dieser neuen Welt öffnet, die durch die unglaubliche Technologie ermöglicht wird, die Drone Delivery Canada auf den Markt gebracht hat.

DSV Air & Sea Inc. Canada ist die kanadische Tochter des in 90 Ländern agierenden Speditionsgiganten DSV Panalpina A/S mit 60.000 direkten Mitarbeitern und Hauptsitz in Dänemark. Die Bilanzsumme des letzten Quartals von DSV stieg zuletzt um 50% auf über 4 MILLIARDEN Euro. – Dementsprechend auch der Chart des Unternehmens:

Die Tatsache, dass ein international agierender Logistikgigant wie DSV Panalpina A/S, respektive der Tochtergesellschaft „DSV Air & Sea Inc. Canada“, in Zukunft die Dienste von Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) in Anspruch nimmt, ist in mehrerlei Hinsicht von immenser Bedeutung.

Ich will Ihnen die 10.000 CAD monatlichen Servicekosten, die diese erste Route an Umsätzen generieren wird (bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 5.10.2019), NICHT als den großen Event verkaufen.

Was man aber unbedingt beachten sollte, ist die direkte Ankündigung weiterer Routen für „DSV Air & Sea Inc. Canada“, die natürlich die 10.000 CAD pro Route um den jeweiligen Faktor vervielfachen werden.

Aber das Wichtigste für mich ist das Signal an die gesamte Logistikbranche. Ich hege keinen Zweifel daran, dass andere große Logistiker zeitnah nachziehen MÜSSEN, da sich sonst DSV Panalpina einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten würde, der für die Konkurrenz eine bittere Pille darstellen würde. Funktioniert die erste Route in der „DSV Air & Sea Inc. Canada“-Zentrale in Milton bei Toronto, dann wird sich die Routenanzahl schnell vergrößern und möglicherweise auch in an den anderen Standorten von DSV Panalpina in Brampton, Saint Laurent, Vancouver, Dartmouth, Mississauga, Calgary und Niagara on the Lake zum Einsatz kommen. Es ist danach sogar wahrscheinlich, dass von Kanada ausgehend der Rest der DSV-Panalpina-Welt folgen kann.

DSV-Panalpina-Länder

Aus diesen Gründen ist diese Meldung in meinen Augen der kommerzielle Durchbruch für Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ), der schnell weitere Logistik-Giganten auf den Plan rufen kann.

Ich bin mir absolut sicher, dass dies auch von den Anlegern so gesehen werden wird. Darum wäre es nur logisch, wenn der Kurs der Aktie explodieren würde, sodass man Aktienkurse von weit über 1,00 CAD sehen wird. MEINUNG AUTOR

DRONE DELIVERY CANADA CORP.*

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein Flugleit- und Überwachungssystem für Frachtdrohnen entwickelt (FLYTE), welches mittlerweile auch mit einem US-Patent abgesichert ist. Die kanadischen Behörden haben nach zahlreichen Tests ihren Sanktus erteilt und die erforderlichen Betriebsgenehmigungen, sowohl für das Überwachungssystem als auch für die „Sparow“ genannte Drohne, ausgestellt – somit wurde die Erlaubnis für Flüge „Beyond The Visual Line Of Sight“ (BVLOS) – außerhalb der Sichtweite – erteilt!

Verträge mit verschiedenen Unternehmen bzw. ganzen Städten wurden bereits abgeschlossen, die sich in den kommenden Wochen und Monaten als Umsätze niederschlagen werden, die sich schnell bis zu einer Größe von bis zu 180 Mio. CADentwickeln dürften.

MILLIARDEN-CONNECTION

Das Unternehmen hat eine 10-jährige Vertragspartnerschaft mit Air Canada unterzeichnet, bei welcher der Airlinegigant seinen Kunden exklusiv die Serviceleistungen von Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) – also die Beförderung von Gütern mit Frachtdrohnen – auf bis zu 150.000 Flugrouten [!!!] anbieten wird.

Um diesen Service reibungslos anbieten zu können, hat Drone Delivery Canada ein rund 1.500 m² großes, modernst ausgestattetes Mission Control Center in Vaughan bei Toronto errichtet, von dem aus bis zu 1.500 Drohnen gleichzeitigund weltweit überwacht werden können.

HOCHKARÄTIGE HELFERLEIN

Für mein Gefühl ist der Erfolg der kanadischen Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) und somit auch den Geldbörsen der Aktionäre so gut wie sicher. Beinahe ein Garant dafür sind u.a. hochkarätige „Helfer“, die sich jedes Start-up wünschen würde, aber eben nur dieses Unternehmen hat. Niemand hat so viel Fachwissen und bringt diese Expertise mit sich.

Wer könnte sich im Metier der Güterbeförderung besser auskennen als der ehemalige CEO der kanadischen Post, Deepak Chopra, der in seiner „Amtszeit“ den verstaubten Post-Dino in ein modernes Logistikunternehmen verwandelte. In punkto Luftfracht ist wohl Tim Strauss, amtierender Vizepräsident der Cargo Sparte von Air Canada, nicht zu schlagen. Beide sind maßgeblich an der Entwicklung von Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) von einem konzeptionellen Unternehmen hin zu einer Umsatz- und Gewinnmaschine beteiligt.

DIE VÖGEL HEBEN AB!

Sparrow, Robin und Condor heißen die drei Drohnengrößen, mit denen sich Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) derzeit beschäftigt. Die Sparow-Drohne mit einer Nutzlast von rund 4 Kilogramm ist von den kanadischen Behörden bereits zugelassen worden. Die Robin-Drohne mit einer Nutzlast von 12 Kilogramm und der große Condor mit einem Traggewicht von 180 Kilo sind sicherlich als die nächsten Zertifizierungsmeilensteine zu erwarten.

Zu sehen: Die Condor Drohne von Drone Delivery Canada. Quelle: Itbusiness.com

KOMMERZIALISIERUNG STARTET JETZT!

Drone Delivery Canada gab die Fertigstellung des neuen kommerziellen Betriebszentrums bekannt, das global das erste seiner Art ist. Das „Mission Control Center“ von Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) ist nun offen und einsatzbereit. Es ist eine rund 1.500 qm (16.000 Quadratfuß) große Anlage, in der bei voller Kapazität 1.500 Drohnen für gewerblich zahlende Kunden WELTWEIT verwaltet werden können. Drone-CEO Michael Zahra erwartet einen durchschnittlichen Umsatz pro Monat, Drohne und Route von 10.000 CAD.

Zu sehen: Das Drone Delivery Mission Control Center

Der Flughafen von Edmonton ist der erste Flughafen weltweit (der fünftgrößte Kanadas in punkto Passagier- und Frachtaufkommen), der seinen seinen Cargo-Kunden in Zukunft eine Schnittstelle zwischen den landenden Frachtflugzeugen und dem schnellen Weitertransport zu Verteilzentren mittels Drohne anbieten wird (Newslink)!

Weitere Vereinbarungen wurde mit den Unternehmen DSV, Vision Profile und der Stadt Mooshonee geschlossen.

BERECHNUNG KÜNFTIGER UMSÄTZE:

Selbst bei nur halber Auslastung von 750 Drohnen würde DDC trotzdem Umsätze nur so scheffeln:

750 Drohnen x 10.000 CAD = 7,5 Mio. Umsatz pro Monat = 90 Mio. CAD pro Jahr.

Bei Vollauslastung sind es sogar 180 Mio. CAD.

KANN EINE KANADISCHE AKTIE MIT TESLAS KURSGEWINNEN GLEICHZIEHEN?

Drone Delivery Canada Corp (TSXV: FLT) ist ein weniger bekanntes Start-up, das die größte Markt-Zerrüttung in der Logistikbranche seit Generationeneinleitet. VISHESH RAISINGHANI, 4.2.2020

KAUFEMPFEHLUNG:

Es ist noch gar nicht lange her, da legte das Analystenteam von Stifel das Kursziel für die Aktie auf 3,00 CAD fest. Die Experten erwarten in absehbarer Zeit einen Umsatz von 100 Mio. Dollar (CDN).