Caledonia Mining mit starken Zahlen und Dividendenerhöhung und Endeavour Silver optimiert seine ‚Pre-Feasibility Study‘ für das wichtige ‚Terronera‘ in Mexiko.

Caledonia Mining trumpft mit starken Zahlen auf!

Der in Simbabwe tätige Goldproduzent Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 / TSX: CAL) beglückte seine Aktionäre mit sehr starken Zahlen für das Jahr 2019. Wie das Unternehmen berichtete, erzielte man per Jahresende zum 31. Dezember 2019 durch den Verkauf von 55.182 Unzen Gold Bruttoeinnahmen in Höhe von 75,8 Mio. USD.

Mit einem daraus resultierenden Bruttogewinn von 31,1 Mio. USD erreichte Caledonia Mining eine Bruttomarge von 41 Prozent. Aber nicht nur die Produktionsleistung des Unternehmens ist spitzenmäßig ausgefallen, auch die Arbeiten an dem in Zukunft sehr wichtigen ‚Zentralschacht‘ liefen planmäßig und was noch entscheidender ist, innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens. Bereits im Juli erreichte man die Zieltiefe von 1.204 m, und man gleich mit den Auskleidungsarbeiten begonnen hat. Aufgrund der hervorragenden Leistungen des Teams steht der Inbetriebnahme des Schachtes, Stand heute, gegen Jahresende nichts im Weg.

Die diesjährige Goldproduktion sieht das Management mit 53.000 bis 56.000 Unzen auf dem Vorjahresniveau. Allerdings sollte gegen Jahresende mit der Inbetriebnahme des ‚Central Shafts‘, die Produktion hochgefahren werden. Bereits im kommenden Jahr könne laut Vorschau die Produktion um rund 35 % auf etwa 75.000 Unzen Gold steigen. Für das Folgejahr Jahr 2022 rechnet das Unternehmen intern mit einer Produktionsleistung von rund 80.000 Unzen Gold, also einem weiteren Anstieg um etwa 7 % gegenüber dem Vorjahr und um sagenhafte 45 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Die derzeitigen Gesamtförderkosten pro Unze Gold liegen bei Caledonia Mining zwischen 951,- und 1.033,- USD, werden aber mit der Inbetriebnahme des ‚Zentralschachtes‘ deutlich sinken.

Aufgrund seiner erfolgreichen Geschäftstätigkeit hat das Unternehmen bereits im Januar seine Quartalsdividende um 9 Prozent auf mittlerweile 7,5 Cent pro Aktie erhöht!

Aufgrund der aktuellen Verwerfungen in der globalen Wirtschaft und an den Börsen dominieren derzeit eher Dividendenkürzungen! Mit seiner Dividendenerhöhung hat sich Caledonia Mining einmal mehr ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen!

Endeavour Silver hat Coronavirus im Griff und überarbeitet ‚Terronera‘-Studie

Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) bewältigt bisher sehr erfolgreich die schwierige Situation hinsichtlich des grassierenden COVID-19-Virus, dank zügig eingeführter und umgesetzter, weitreichender Sicherheitsmaßnahmen sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen.

Bislang wurden an keiner Betriebsstätte des Unternehmens, in Kanada, Mexiko oder Chile, Fälle von COVID-19-Infektionen gemeldet oder vermutet. Endeavour Silver arbeitet nicht nur rein nach den Vorgaben der Regierung, sondern beobachtet die Situation eigenständig sehr genau und arbeitet eng mit den Gesundheitsbehörden zusammen. Auch die Mitarbeiter wurden entsprechend für die aktuelle Situation sensibilisiert und über Symptome, Ansteckungsvermeidungsmöglichkeiten und Verfahrensregeln bei auftretenden Symptomen informiert.

Eine weitere, allerdings weniger gute Nachricht teilte das Unternehmen bezüglich der aktualisierten vorläufigen Machbarkeitsstudie (‚Pre-Feasibility Study‘ / ‚PFS‘) für das Silber-Gold-Projekt ‚Terronera‘ in Jalisco mit. Demnach mussten ein paar Anpassungen vorgenommen werden, die Endeavour Silvers zukünftig größte und kostengünstigste Mine zwar noch immer hoch profitabel erscheinen lassen, aber eben nicht ganz so positiv wie in der vorangegangenen Studie beschrieben.

Man sei zwar etwas enttäuscht über die Änderungen am Betriebsplan sowie an den Kapital- und Betriebskosten, die gleichwohl noch immer eine hohe Wirtschaftlichkeit bescheinigen, allerdings erkenne man Dank Einbringen des eigenen Know-hows noch deutliches Verbesserungspotenzial, erklärte Bradford Cooke. Daher werde man das Projekt noch einmal neu konzipieren, damit ‚Terronera‘ den bestmöglichen Ertrag liefern könne, sagte ein davon überzeugter Bradford Cooke.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

