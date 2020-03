FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt scheint sich die Lage am Dienstag weiter zu beruhigen. Der X-Dax als Indikator für den Dax deutete knapp eine Stunde vor dem Start einen Zuwachs von 4,4 Prozent auf 9128 Punkten an. Die US-Futures zogen zuletzt merklich an, in Asien und dort vor allem in Japan gab es ebenfalls kräftige Aufschläge. Der EuroStoxx 50 wird 4,2 Prozent höher erwartet.

Am Vortag hatte der Dax nach seinem freundlichen Ausklang der Vorwoche zwar wieder im Minus geschlossen, aber immerhin klar über seinem Tagestief. "Die Lage auf dem Parkett beruhigt sich. Natürlich bleibt die Unsicherheit. Aber die rückläufigen Volatilitätsindizes zeigen, dass zumindest die Panik erst einmal verschwunden ist", konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.