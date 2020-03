Zoom Communications (ZM) nicht zu stoppen!

Pullback Trading-Strategie für die Watchlist

Symbol: ZM ISIN: US98980L1017

Rückblick: Zoom Video Communications, Inc. bietet eine Kommunikationsplattform für Online Meetings in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika ermöglicht. Die Plattform verbindet Menschen durch reibungslose Video-, Sprach-, Chat- und Inhaltsfreigabe. Die Cloud-native Plattform des Unternehmens ermöglicht Videoerlebnisse und verbindet Benutzer über verschiedene Geräte und Standorte hinweg in einem einzigen Meeting.

Die Aktie wurde erstmal im April letzten Jahres an der Börse zugelassen und verläuft seit dem im mittelfristigen Chart aufwärtsgerichtet.