Es war eine bemerkenswerte Pressekonferenz, in der US-Präsident Donald Trump davon sprach, dass die Lösung nicht schlimmer sein darf als das Problem selbst. In der er auch davon sprach, dass eine Wiedereröffnung der USA bald erfolgen soll und dass man zwei Dinge gleichzeitig tun könne: die Verbreitung des Virus verlangsamen und gleichzeitig das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in den USA wieder hochfahren. Wie das geschehen soll, blieb allerdings offen.

Der US-Präsident gab seinen Gesundheitsexperten die Aufgabe, innerhalb von einer Woche ein Datum festzulegen, ab wann geltende Beschränkungen wieder aufgehoben werden können. Es soll nicht dazu kommen, dass die Vereinigten Staaten monatelang stillgelegt werden. Dies aber klingt alles ein wenig nach der Quadratur des Kreises. Die Erfahrungen aus Südkorea und China zeigen, dass nur bei vollständiger Umsetzung der jetzt getroffenen Maßnahmen und nicht ohne selbige eine Coronavirus-Welle schon acht bis zwölf Wochen dauert.