Setzt die Fresenius-Aktie ihre aktuelle Erholung fort, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Der Aktienkurs des weltweit tätigen Gesundheitskonzerns Fresenius (ISIN: DE0005785604) geriet im Zuge der allgemeinen Kursrückgänge besonders stark unter Druck. Wurde die Aktie noch am 21.2.20 oberhalb von 51 Euro gehandelt, so war sie am 19.3.20 zeitweise um 24,25 Euro zu bekommen, was einem Kurssturz von 52 Prozent entspricht. Seit dem 19.3.20 konnte sich die Aktie wieder um 30 Prozent auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 31 Euro erholen.

Erfüllt sich die von Bernstein Research veröffentlichte Prognose, in der die Aktie nach dem Absturz mit einem auf 37,50 Euro gesenkten Kursziel als günstige Einstiegsgelegenheit angesehen wird, dann könnte sich die Korrekturbewegung vielleicht noch etwas weiter fortsetzen. Tritt dieser Fall ein, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.